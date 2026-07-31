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L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) - Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative a...

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2026 19:53
L’Italia sospende l’accordo Schengen con la Spagna -
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ROMA (ITALPRESS) - Il ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna.

La decisione è stata assunta a seguito delle più recenti acquisizioni informative analizzate in particolare nel Comitato Analisi sull'Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere che il ministro Matteo Piantedosi ha presieduto questa mattina al Viminale.

Inoltre, a seguito di un confronto telefonico tra il ministro Piantedosi e l'omologo francese, Laurent Nunez, è stata condivisa l'opportunità di un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due Paesi nell'ambito di accordi di collaborazione tra forze di polizia già precedentemente sottoscritti tra Francia e Italia.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 31 luglio 2026

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