Ospedale, anche vertenza vigilanza: Filcams-Cgil, "da azienda e Asp atteggiamenti vergognosi"

La vertenza va avanti

Gela. Prosegue la vertenza della vigilanza armata e dei servizi fiduciari all'ospedale "Vittorio Emanuele", già al centro di una protesta più ampia contro il depotenziamento. "La vertenza per la vigilanza armata e i servizi fiduciari sfiora ormai il ridicolo e l'umiliazione. Non bastavano gli stipendi bloccati e le guardie abbandonate nei corridoi al caldo soffocante, in aperta violazione delle norme sulla sicurezza. Oggi assistiamo all’ennesimo insulto, la "New Guard srl" starebbe elargendo acconti irrisori e a macchia di leopardo soltanto a pochissimi lavoratori. Un modus operandi offensivo - dice il segretario Filcams-Cgil Nuccio Corallo - che non risolve nulla e aggiunge al danno la beffa di una spaccatura tra gli operatori. Dietro queste divise ci sono famiglie reali, spinte all'esasperazione da un sistema che impedisce loro persino di fare la spesa o pagare le bollette. Garantire la sicurezza al Pronto Soccorso a stomaco vuoto non è spirito di servizio: è sfruttamento. In questo caos, l'atteggiamento dell'Asp di Caltanissetta è semplicemente vergognoso. La stazione appaltante continua a comportarsi come un corpo estraneo, lavandosene le mani invece di esercitare i propri doveri di controllo. L'Asp ha la facoltà e il dovere di pagare direttamente i lavoratori sostituendosi all'azienda morosa o di revocare l'appalto. Far finta di nulla la rende complice di questo disastro. La Filcams-Cgil non farà un solo passo indietro. Abbiamo già investito della questione la prefettura di Caltanissetta e la procura della Repubblica di Gela. Se non arriveranno risposte immediate, siamo pronti a bloccare i servizi, proclamare lo sciopero generale e portare la protesta direttamente in piazza".