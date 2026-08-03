Argento per Pelati nel solo libero agli Europei

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Filippo Pelati vince la medaglia d'argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico degli Europei, in corso a Parigi. Quarta medaglia per il 19enne di Fe...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Filippo Pelati vince la medaglia d'argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico degli Europei, in corso a Parigi. Quarta medaglia per il 19enne di Ferrara in questa rassegna continentale, dopo l'argento nel solo tecnico e le due medaglie (argento e bronzo) nel duo misto (tecnico e libero). L'azzurro chiude al secondo posto la finale del solo libero con il punteggio di 252.8713. L'oro va al britannico Ranjuo Tomblin con 258.9188 punti; mentre lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias chiude il podio con 229.2599. Si tratta della settima medaglia per l'Italia a Parigi, che finora ha conquistato tre ori, tre argenti e un bronzo. Nel nuoto artistico è la quarta, alla quale si sommano i tre ori vinti dal team azzurro di tuffi.

Poco prima Enrica Piccoli ha chiuso al quarto posto la finale del solo libero femminile. L'azzurra, che lo scorso anno a Funchal aveva vinto l'argento nella stessa specialità, ha ottenuto 270.0475 punti, confermando il piazzamento dei preliminari. L'oro è andato alla bielorussa (ma in gara come atleta neutrale) Vasilina Khandoshka con 292.3887 punti. A completare il podio la tedesca Klara Bleyer (argento con 289.2463 punti) e la spagnola Iris Tio Casas (bronzo con 284.5550 punti).

- foto Ipa Agency -

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