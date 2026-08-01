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Messina, recuperata terza vittima del crollo a Pistunina

MESSINA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle...

A cura di Redazione Redazione
01 agosto 2026 22:23
Messina, recuperata terza vittima del crollo a Pistunina -
Italia
Italpress
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MESSINA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì è crollata una palazzina. I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno recuperato il corpo di una terza vittima. Si tratta di una donna. Proseguono, intanto, le operazioni di ricerca delle tre persone ancora disperse.

- foto xr6 Italpress -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 01 agosto 2026

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