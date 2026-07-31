Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7
NAPOLI (ITALPRESS) - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilo...
NAPOLI (ITALPRESS) - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati e piccoli distacchi di intonaci, nel capoluogo campano, sono giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco.
-foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 31 luglio 2026