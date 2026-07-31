Quotidiano di Gela

Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7

NAPOLI (ITALPRESS) - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilo...

A cura di Redazione Redazione
31 luglio 2026 22:23
Forte scossa di terremoto a Napoli, magnitudo 4.7 -
Italia
Italpress
Condividi

NAPOLI (ITALPRESS) - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 19:46, nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente a Napoli, dove la gente è scesa in strada. Segnalazioni per ascensori bloccati e piccoli distacchi di intonaci, nel capoluogo campano, sono giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco.

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 31 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela