Gironi in arrivo e mercato infuocato: la Serie D promette spettacolo

Il girone I, che vedrà tra i protagonisti anche il Gela, sarà formato esclusivamente da formazioni siciliane e calabresi. Mercoledì il sorteggio che svelerà la composizione dei nove gironi.

Gela. Verranno definiti nei prossimi giorni i nove gironi del prossimo campionato di Serie D. Tante le squadre in attesa di conoscere il proprio futuro e in attesa, in particolare, dei ripescaggi. Mercoledì, invece, verrà svelata la fisionomia dei nove raggruppamenti attraverso un sorteggio. Il girone I, con ogni probabilità, sarà composto esclusivamente da squadre siciliane e calabresi, mentre saranno assenti le formazioni campane.

Prosegue con particolare fermento, intanto, il calciomercato estivo. Le squadre candidate a un ruolo da protagonista in vista della prossima stagione sono parecchie. Tra queste la Nissa, che ha ormai quasi completato la fase di allestimento della propria rosa. I biancoscudati hanno prima riconfermato gli elementi più importanti della passata stagione e poi puntellato l’organico con diversi innesti, tra giovani in rampa di lancio e giocatori più esperti. Tra questi Giovanni Catalano e Salvatore Maltese, grandi conoscitori della categoria e reduci da annate importanti, da un punto di vista personale e non solo.

Punta a una stagione da ricordare anche la Reggina. Con Lotito al timone del club e Marchionni in panchina, gli amaranto rilanciano le proprie ambizioni, con la Serie C sempre nel mirino. La dirigenza ha rinnovato il contratto ad alcuni giocatori chiave e rinforzato la rosa con innesti di spessore. Tra questi spiccano Giuliano Alma e Riccardo Rotulo, funambolici fantasisti dotati di grande tecnica e reduci da due stagioni di altissimo livello con Barletta e Nissa.

Sottotraccia, stanno costruendo un’ottima squadra anche Nuova Igea Virtus e Vibonese. I primi, che hanno affidato la propria panchina all’ex Athletic Palermo Emanuele Ferraro, hanno blindato Calafiore e Samaké, tasselli imprescindibili nelle rotazioni giallorosse.

La formazione calabrese, dal canto suo, ha scelto proprio l’ex Igea Virtus Sasà Marra per il ruolo di allenatore. Dopo la salvezza conquistata solo ai playout la scorsa stagione, la Vibonese ha deciso di stravolgere la squadra affidandosi quasi esclusivamente a giocatori esperti e affidabili. Tra questi Cosendey, Semenzin e Cess, con quest’ultimo che è reduce da un’avventura a Barcellona Pozzo di Gotto condivisa con lo stesso Marra.

Ha incentrato il proprio progetto sulla continuità, invece, l’Athletic Palermo, che ha trattenuto ben sedici giocatori e aggiunto al proprio scacchiere altri sei atleti. Figurano, tra i riconfermati, i nomi di Mazzotta, Crivello e Micoli. Tra le new entry, invece, sono presenti gli ex Gela Florulli e Minuss e l’ex Niscemi Calvano. I nerorosa puntano sullo zoccolo duro dell’anno scorso rinnovando la propria fiducia nei confronti dei protagonisti della passata stagione. Al secondo anno in D consecutivo, l’Athletic pregusta un’altra annata da vivere con entusiasmo e spensieratezza.

Gli appassionati al calcio dilettantistico sognano un’altra annata spettacolare, visto e considerato anche l’andazzo di questa pre-season e le mosse di mercato delle corazzate, che stanno costruendo rose sempre più competitive e ambiziose, pronte a darsi battaglia per le posizioni più elevate della classifica fin dalle prime giornate.