Reperti riaffiorati a Orto Fontanelle passano al Comune, "esposizione permanente"

È stato siglato l'accordo

Gela. Oggi, con la sottoscrizione della convenzione tra la soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta e il Comune di Gela, i reperti archeologici rinvenuti nell’area di Orto Fontanelle vengono ufficialmente concessi in uso al Comune per finalità di pubblica fruizione ed esposizione. L’accordo rappresenta un passaggio importante perché consente al Comune di Gela di custodire e valorizzare un patrimonio archeologico di eccezionale valore, frutto degli importanti ritrovamenti emersi nel corso degli scavi effettuati nell’area di Orto Fontanelle. La volontà condivisa dell’amministrazione comunale e della soprintendenza è quella di realizzare, proprio nel luogo del ritrovamento, una nuova area museali all’interno del futuro Palazzo della Cultura, affinché questi reperti possano essere ammirati dai cittadini e dai visitatori nel contesto in cui sono stati riportati alla luce, rafforzando il legame tra la città e la propria storia millenaria. Con questo progetto Gela compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. La nuova struttura rappresenterà infatti la terza area museale della città, ampliando l’offerta culturale e creando un nuovo polo di interesse archeologico, turistico e didattico. L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla soprintendenza, con la quale si è instaurata una proficua e costante collaborazione istituzionale. La sinergia tra Comune e Soprintendenza, fondata su una visione condivisa e sulla volontà comune di valorizzare il patrimonio archeologico gelese, ha consentito di raggiungere un traguardo di grande rilievo per la città. La firma della convenzione segna l’inizio di una nuova fase: quella in cui i reperti di Orto Fontanelle, anziché rimanere custoditi nei depositi, entreranno a far parte di un percorso museale permanente, contribuendo a raccontare la storia di Gela e a renderla sempre più protagonista nel panorama culturale e archeologico della Sicilia.