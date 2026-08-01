Via Cocchiaro inaccessibile anche all'ambulanza, anziana trasportata a piedi dagli operatori
L'interruzione va avanti da giorni
A cura di Redazione
01 agosto 2026 16:34
Gela. Una riparazione stradale che si dilunga da giorni, con via Cocchiaro, a San Giovanni, diventata inaccessibile pure per i mezzi di soccorso. Oggi, infatti, un'anziana è stata colta da malore e l'ambulanza intervenuta non è riuscita a raggiungere l'abitazione. Gli operatori sono arrivati a piedi, con una barella, per poi collocare l'anziana all'interno dell'ambulanza, così da procedere al trasferimento in ospedale.