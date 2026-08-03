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Messina, recuperata quarta vittima del crollo a Pistunina

MESSINA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina a Messina. Nel corso delle operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata il 30 luglio, i vigili del fuoco hanno...

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2026 16:23
Messina, recuperata quarta vittima del crollo a Pistunina -
Italia
Italpress
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MESSINA (ITALPRESS) - Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina a Messina. Nel corso delle operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata il 30 luglio, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un'altra persona dispersa. Si tratta di una donna. Con quest'ultimo ritrovamento le vittime salgono a quattro. Restano ancora due i dispersi, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca con l'impiego di mezzi speciali e unità cinofile.

- foto xr6 Italpress -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 03 agosto 2026

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