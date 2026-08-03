L’Università di Messina sigla un protocollo d’intesa con UniCredit, al via la nuova edizione del programma “Road to Social Change”

L'accordo è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e sistema produttivo sui temi della formazione, della ricerca e della sostenibilità.

MESSINA (ITALPRESS) – L’Ateneo di Messina ha siglato un protocollo d’Intesa con UniCredit, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e sistema produttivo sui temi della formazione, della ricerca e della sostenibilità.

L’accordo, siglato dalla Rettrice Giovanna Spatari e dal dott. Salvatore Malandrino, Regional Manager di UniCredit Sicilia, si inserisce nelle strategie di sviluppo della terza missione dell’Ateneo e promuove iniziative congiunte ad alto valore educativo e sociale, favorendo la crescita del territorio e lo sviluppo di competenze utili ad affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee.

Alla firma erano presenti anche il Prorettore al Bilancio e strumenti di reporting, prof. Carlo Vermiglio, e il responsabile dello Sviluppo territoriale di Unicredit Sicilia, dott. Vincenzo Evola. Il Protocollo prevede attività condivise nell’ambito della didattica e della ricerca – tra cui programmi formativi, workshop e seminari – e occasioni di incontro diretto tra studenti e imprese, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e favorire lo scambio di competenze.

In questo quadro prende avvio la nuova edizione di “Road to Social Change”, il programma gratuito promosso da UniCredit attraverso la Banking Academy e dedicato alla Sostenibilità Integrale. Il percorso, articolato in oltre 40 ore di formazione online e integrato da incontri in presenza, podcast e testimonianze di imprese e manager, mira a diffondere una cultura imprenditoriale capace di coniugare competitività, innovazione e responsabilità sociale. È prevista, inoltre, la possibilità di conseguire una certificazione delle competenze e la qualifica di Social Change Manager, figura professionale orientata alla diffusione della sostenibilità nelle organizzazioni.

“Con la sottoscrizione di questo protocollo, il nostro Ateneo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del dialogo tra università, imprese e territorio – ha sottolineato la Rettrice – L’avvio della nuova edizione di “Road to Social Change” rappresenta un’opportunità concreta per le nostre studentesse e i nostri studenti di acquisire competenze strategiche sui temi della sostenibilità e dell’innovazione e contribuire attivamente al futuro del nostro territorio e del Paese”.

“La collaborazione con l’Università di Messina conferma l’impegno di UniCredit nel promuovere sostenibilità e innovazione come leve di sviluppo per il territorio”, ha dichiarato il dott. Malandrino – Con Road to Social Change vogliamo offrire ai giovani competenze e strumenti per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, facendo leva sulla connessione tra Università, Imprese e Comunità al fine di valorizzare il talento delle nuove generazioni.”

Grazie alla collaborazione con UniCredit, tutta la comunità studentesca dell’Università di Messina potrà accedere a contenuti formativi innovativi, occasioni di confronto con il mondo produttivo e opportunità di networking, rafforzando il legame tra formazione universitaria e mercato del lavoro. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una formazione orientata alla sostenibilità e all’innovazione, a supporto dello sviluppo del capitale umano e della crescita del territorio.

– Foto ufficio stampa Università di Messina –

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