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Incidenti stradali, un morto e tre feriti nel Palermitano

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in provincia di Palermo. Una persona ha perso la vita in uno scontro avvenuto stasera sulla strada statale 121 “Catanese”, all’altezza del km 249,700, nel territorio di Misilmeri,

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2026 00:23
Incidenti stradali, un morto e tre feriti nel Palermitano -
Sicilia
Italpress
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E’ di un morto e tre feriti il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in provincia di Palermo.

Una persona ha perso la vita in uno scontro avvenuto stasera sulla strada statale 121 “Catanese”, all’altezza del km 249,700, nel territorio di Misilmeri, alle porte del capoluogo siciliano. Per consentire i soccorsi e i rilievi è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni.

Tre persone sono rimaste ferite  invece a causa di un altro incidente avvenuto sull’autostrada A19 “Palermo – Catania”, al km 3,200, all’altezza di Bagheria. Tre le auto coinvolte in questo caso. Sul posto si sono registrati rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla.

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 03 agosto 2026

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