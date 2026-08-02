Violenta lite tra fratelli a Messina, uno finisce in ospedale dopo una coltellata

Una lite tra due fratelli è sfociata in un accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare del Ringo, a Messina.

MESSINA (ITALPRESS) – Una lite tra due fratelli è sfociata in un accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare del Ringo, a Messina. L’episodio si è verificato intorno alle 19 in una zona molto frequentata da bagnanti e famiglie. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio è degenerato fino a quando uno dei due avrebbe estratto un coltello, ferendo il fratello. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati attraverso il numero unico per le emergenze, che hanno accompagnato il presunto aggressore in caserma. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della violenta aggressione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).