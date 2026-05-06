Primo turno playoff, il Gela Basket chiude la serie sul 2-0: Milazzo ko per 85-63
Tarik Hajrovic trascina al successo i biancazzurri con 26 punti.
A cura di Giovanni Indovina
06 maggio 2026 22:16
Gela. Il Gela Basket sbanca il PalaMilone e supera, a domicilio, la Svincolati Academy di Milazzo. Mamertini battuti 63-85 dagli uomini di Bernardo, che chiudono la pratica dopo la vittoria di gara 1 e staccano il pass per il secondo turno dei playoff.
Tarik Hajrovic trascina al successo i biancazzurri con 26 punti. A seguirlo Vincenzo Provenzani e Luka Todorovic con 16 e 15 punti.
Il Gela Basket dovrà vedersela con una tra Dierre Reggio Calabria e Olympia Comiso, con i primi che si sono aggiudicati il primo round e domani ospiteranno gli iblei per gara 2.