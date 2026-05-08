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Ecoplast Volley, domani alle 18 il primo match point per la Serie B

Prima chance di promozione per l’Ecoplast Volley, impegnata oggi al PalaLivatino in occasione della finale playoff di ritorno.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
08 maggio 2026 21:10
Ecoplast Volley, domani alle 18 il primo match point per la Serie B -
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Pallavolo
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Gela. Ecoplast Volley ad una partita dallo scrivere una nuova pagina della propria storia. I rossoneri, domani al PalaLivatino alle 18, riceveranno la visita della Don Orione Capacense in occasione della finale playoff di ritorno.

All’andata, la sfida ha visto trionfare al tie-break la formazione gelese, che fra le proprie mura avrà la chance di ipotecare la promozione in Serie B. Serviranno grinta e tanto, tantissimo cuore per affrontare la squadra palermitana e mettere in cassaforte il tanto atteso e desiderato salto di categoria. Appuntamento fissato per le 18 di domani. L’ingresso sarà gratuito.

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