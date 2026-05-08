Ecoplast Volley, domani alle 18 il primo match point per la Serie B

Prima chance di promozione per l’Ecoplast Volley, impegnata oggi al PalaLivatino in occasione della finale playoff di ritorno.

Gela. Ecoplast Volley ad una partita dallo scrivere una nuova pagina della propria storia. I rossoneri, domani al PalaLivatino alle 18, riceveranno la visita della Don Orione Capacense in occasione della finale playoff di ritorno.

All’andata, la sfida ha visto trionfare al tie-break la formazione gelese, che fra le proprie mura avrà la chance di ipotecare la promozione in Serie B. Serviranno grinta e tanto, tantissimo cuore per affrontare la squadra palermitana e mettere in cassaforte il tanto atteso e desiderato salto di categoria. Appuntamento fissato per le 18 di domani. L’ingresso sarà gratuito.