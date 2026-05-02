Ecorigen-Melilli, La Rosa: “La partita di oggi vale un’intera stagione”

In palio il terzo posto in classifica, conteso dalle due squadre attualmente a pari merito.

Gela. Match da dentro o fuori, oggi alle 17 al PalaLivatino, per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, a cui toccherà fronteggiare il Melilli. A pari punti con le ragazze di Messana alle spalle di Orlandina e Volley Valley, le aretusee si sono aggiudicate il primo round con le giallorosse nel girone d’andata per 3-2. Si tratta della penultima giornata di campionato, e questo rende i tre punti in palio ancora più importanti. Chi vince, a meno di grandi sorprese, si ritaglia un posto in zona playoff.

“Queste sono partite che vengono da sé, vanno disputate con la consapevolezza che ti giochi tutto in una singola gara - dichiara Fortunato La Rosa, direttore generale dell’Ecorigen Nuova Città di Gela -. Bisogna rimanere sereni, io penso che se noi giochiamo come abbiamo già fatto sin dall’inizio della gara noi possiamo portare il risultato a casa”.

La vittoria di domenica scorsa ha permesso alle ragazze di Messana di riscattare il ko di Capo d’Orlando e dato la giusta carica per preparare una partita di vitale importanza in chiave promozione. Quella di oggi pomeriggio è una di quelle gare in cui ogni pallone peserà il doppio visto l’avversario in campo. Riflettori puntati anche sull’incontro tra Volley Valley e Bronte, con le prime che occupano attualmente la seconda posizione ad un punto di distanza da Nuova Città di Gela e Melilli. Già aritmeticamente promossa, invece, l’Orlandina.

“La vittoria di domenica scorsa ha dato la giusta carica per affrontare la partita di oggi, che per noi e per il Melilli vale un’intera stagione - conclude La Rosa -. Sono sicuro che le ragazze daranno tutto ciò che hanno per portare a casa il risultato. Nello sport c’è una squadra che perde ed una vince, speriamo di spuntarla noi oggi”.