Gela celebra la Festa dello Sport: rotonda est invasa dai piccoli atleti

L’evento ha riscontrato grande partecipazione tra i bambini, che ieri mattina hanno gremito la rotonda est di Macchitella.

Gela. La prima edizione organizzata a Gela della Festa dello Sport si è rivelata un vero e proprio successo. L’evento - organizzato dal CONI e dall’assessorato allo sport - ha riscontrato grande partecipazione tra i bambini, che ieri mattina hanno gremito la rotonda est di Macchitella. Presenti alla manifestazione l’assessore allo sport Peppe Di Cristina e il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha successivamente commentato la giornata di ieri con un post sui propri profili social.

“Che meraviglia lo sport, soprattutto all’aria aperta in una splendida giornata gelese. Lo sport è aggregazione, è presente e futuro, è energia e voglia di costruire una vera rinascita per la nostra città - scrive il primo cittadino sui suoi canali social -. Sport e Gela: un connubio perfetto. Grazie al CONI e a tutti coloro che hanno voluto e reso possibile questo bellissimo evento”.