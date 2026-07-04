Gela, sguardo rivolto verso il futuro: nei prossimi giorni la scelta del ds

La prossima settimana arriveranno le prime notizie concrete.

Gela. Con la salvezza ormai acquisita in virtù del passaggio di consegne, il Gela proietta la mente verso il futuro. L’ultimo mese da montagne russe ha profondamente condizionato l’ambiente biancazzurro, che adesso aspetta le prime mosse della società per porre le fondamenta per il domani. Da un punto di vista imprenditoriale, l’impronta di Melfa si sta già sentendo. È stato pubblicato sui canali della squadra un programma rivolto a tutte le attività interessate che vogliono intraprendere un percorso di partnership con la società attraverso sponsorizzazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Anche la campagna abbonamenti sta procedendo bene, segno che la proprietà guidata da Melfa gode già di un’ottima credibilità che ha spinto la città a stringersi attorno al delfino, con l’obiettivo di raggiungere nel più breve tempo possibile la cifra di cui ha parlato pubblicamente il nuovo patron biancazzurro di 400mila euro.

“Stiamo facendo in modo che il calcio diventi un laboratorio in cui si possano propagare valori - dichiara Maurizio Melfa -. Abbiamo tantissima carne al fuoco, stiamo andando incontro a una sfida di grandissimo onere ma con grande entusiasmo”.

La prossima settimana arriveranno le prime notizie concrete. Nei giorni a seguire la dirigenza si riunirà e deciderà chi sarà il direttore sportivo. I favoriti rimangono Martello e Lo Bianco. Il primo, negli scorsi giorni a un passo dal Milazzo, vanta già un’esperienza in biancazzurro durata tre anni. Lo Bianco, a Gela dal novembre del 2024 da direttore dell’area tecnica prima e da ds poi, ha dato una grande mano nelle ultime settimane e parte del passaggio di proprietà passa dalle sue mani, avendo fatto da tramite con i giocatori delle ultime due stagioni. Una sua riconferma avrebbe quindi anche il valore di un riconoscimento per il lavoro svolto nell’ultimo mese, al di là di quanto fatto nella stagione appena conclusa e della squadra costruita.