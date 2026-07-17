Carfì domina lo Slalom di Sant’Angelo Muxaro

Gianni Carfì conquista lo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro: vittoria di classe e gruppo, 4° assoluto con Radical Suzuki.

Gela. Prestazione di grande livello per Gianni Carfì allo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, valido per il Trofeo d’Italia ACI Sport. Il pilota ha confermato il proprio valore conquistando il primo posto di classe e il primo posto di gruppo E, chiudendo inoltre con un eccellente quarto posto nella classifica assoluta.

Al volante della performante Radical Suzuki, Carfì ha affrontato il tracciato con determinazione e precisione, riuscendo a imporsi nella propria categoria e a sfiorare il podio assoluto in una competizione di alto livello.

Il risultato ottenuto rappresenta un'ulteriore conferma del potenziale del pilota, protagonista di una gara condotta sempre ai massimi livelli. La vittoria di classe e di gruppo, unita al quarto posto assoluto, impreziosisce ulteriormente il suo percorso nel Trofeo d’Italia ACI Sport, consolidando la sua competitività tra i migliori interpreti della specialità.