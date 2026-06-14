Avola, il sogno Serie D è diventato realtà: Cammarata tra i protagonisti della cavalcata
Un traguardo che ha visto tra i protagonisti anche il gelese Marco Cammarata, per la seconda stagione consecutiva direttore sportivo dell’Avola.
A cura di Giovanni Indovina
14 giugno 2026 20:39
Gela. L’Avola Calcio torna in Serie D a distanza di 53 anni dall’ultima volta. Gli aretusei si aggiudicano il derby siciliano contro il Kamarat con un punteggio complessivo di 2-1 - maturato dopo lo 0-1 della gara d’andata e l’1-1 della sfida di ritorno - e conquistano la promozione nella massima serie dilettantistica.
Un traguardo che ha visto tra i protagonisti anche il gelese Marco Cammarata, per la seconda stagione consecutiva direttore sportivo dell’Avola. Parte del desiderato salto di categoria passa anche dal suo operato in rossoblù.