Zafferana-Ecorigen, Salvestrini: “Vogliamo chiudere al meglio questo campionato”

Giallorosse di scena sul parquet della Pallavolo Zafferana, certa di concludere il suo campionato di Serie B2 alla settima posizione.

Gela. Ultimo impegno stagionale per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, a meno di grandi sorprese impegnata per l’ultima volta in campionato. Giallorosse di scena sul parquet della Pallavolo Zafferana, certa di concludere il suo campionato di Serie B2 alla settima posizione. Reduci dal pesante ko interno contro il Melilli, le ragazze di Messana sono chiamate a chiudere nel migliore dei modi la propria stagione, con il terzo posto che pare ormai irraggiungibile.

"La partita di sabato non è stato assolutamente l’epilogo che ci aspettavamo. Speravamo tutte di fare una bella prestazione, sia per il raggiungimento dei playoff sia per il nostro pubblico - dichiara Lara Salvestrini ai microfoni del club -. Sabato avremo l’ultima partita della stagione, cercheremo di mettere in campo il nostro miglior gioco per chiudere al meglio questo campionato".