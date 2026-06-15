Gymnastics Club, il secondo atto del saggio-spettacolo conquista il pubblico

Seconda serata di successo per il saggio-spettacolo della Gymnastics Club, che davanti a una grande cornice di pubblico ha incantato con coreografie evocative su temi profondi e universali.

Gela. Seconda serata di successo per il saggio-spettacolo della Gymnastics Club, che davanti a una grande cornice di pubblico ha incantato gli spettatori con coreografie evocative su temi profondi e universali.

Le esibizioni dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, in particolare, hanno saputo trasmettere un messaggio di forte valore sociale. Il pubblico è stato poi accompagnato in un viaggio intorno al mondo, tra le passioni dell’Argentina, le atmosfere hawaiane, la spiritualità del Giappone e le divinità dell’Olimpo, con ogni esibizione a raccontare culture e civiltà diverse attraverso ginnastica ritmica e coreografia.

Hanno strappato sorrisi anche le simpatiche esibizioni dei piccoli Blues Brothers, protagonisti a soli tre anni, mentre gli atleti dell’artistica hanno stupito con performance acrobatiche di alto livello tecnico.

La serata ha visto anche alcuni riconoscimenti speciali: alle atlete Giuliana Castellana e Chiara Bilardi per i loro dieci anni in associazione, agli Sbandieratori di Gela per il contributo alla cerimonia di chiusura della Porta Santa, e al Gruppo Salute e Fitness, premiato per costanza ed entusiasmo e autentico esempio per gli sportivi over 40.

I tecnici:

Ester Greco

Jlenia Cosenza

Luigi Di Tavi

Giuseppe Infurna

Alessandra e Claudia Cascino

Marcella Virgilio

Emanuele Romito

Antonella Barresi

Sofia Serralunga

Antonella Di Dio

Giusy Renna

Valentina Scerra

Steven Miccichè.

I collaboratori:

Marta Mangiaracina

Maria Elena Catalano

Diana Matraxia

Salvatore Ferrara.