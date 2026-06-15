Gymnastics Club, il secondo atto del saggio-spettacolo conquista il pubblico
Seconda serata di successo per il saggio-spettacolo della Gymnastics Club, che davanti a una grande cornice di pubblico ha incantato con coreografie evocative su temi profondi e universali.
Gela. Seconda serata di successo per il saggio-spettacolo della Gymnastics Club, che davanti a una grande cornice di pubblico ha incantato gli spettatori con coreografie evocative su temi profondi e universali.
Le esibizioni dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, in particolare, hanno saputo trasmettere un messaggio di forte valore sociale. Il pubblico è stato poi accompagnato in un viaggio intorno al mondo, tra le passioni dell’Argentina, le atmosfere hawaiane, la spiritualità del Giappone e le divinità dell’Olimpo, con ogni esibizione a raccontare culture e civiltà diverse attraverso ginnastica ritmica e coreografia.
Hanno strappato sorrisi anche le simpatiche esibizioni dei piccoli Blues Brothers, protagonisti a soli tre anni, mentre gli atleti dell’artistica hanno stupito con performance acrobatiche di alto livello tecnico.
La serata ha visto anche alcuni riconoscimenti speciali: alle atlete Giuliana Castellana e Chiara Bilardi per i loro dieci anni in associazione, agli Sbandieratori di Gela per il contributo alla cerimonia di chiusura della Porta Santa, e al Gruppo Salute e Fitness, premiato per costanza ed entusiasmo e autentico esempio per gli sportivi over 40.
I tecnici:
Ester Greco
Jlenia Cosenza
Luigi Di Tavi
Giuseppe Infurna
Alessandra e Claudia Cascino
Marcella Virgilio
Emanuele Romito
Antonella Barresi
Sofia Serralunga
Antonella Di Dio
Giusy Renna
Valentina Scerra
Steven Miccichè.
I collaboratori:
Marta Mangiaracina
Maria Elena Catalano
Diana Matraxia
Salvatore Ferrara.