Dai sacrifici alla gloria: Raissa Fraglica è campionessa mondiale WBC Élite

Tra i 1173 atleti, Raissa Fraglica è stata una delle protagoniste assolute della competizione, e il riconoscimento conquistato premia una carriera di sacrifici, economici e non solo.

Gela. Raissa Fraglica è campionessa mondiale WBC Élite. In occasione dell’Amazing World Festival di Bangkok, l’atleta si è distinta con passione e disciplina e ha portato a Gela un titolo che corona un percorso tortuoso ma ricco di successi e soddisfazioni.

Tra i 1173 atleti, Raissa è stata una delle protagoniste assolute della competizione, e il riconoscimento conquistato premia una carriera di sacrifici, economici e non solo. La città ha risposto presente alla sua richiesta d’aiuto di due mesi fa e parte di questo traguardo è dei suoi più grandi sostenitori, il cui contributo si è rivelato fondamentale in vista della prestigiosa competizione che ha visto dominare l’atleta gelese. Raissa ci ha tenuto a registrare un messaggio all’indirizzo della città ringraziando chiunque abbia fatto la sua parte sostenendola e permettendole di partecipare all’Amazing World Festival.

“Dopo la tempesta e la pioggia arriva sempre il sole. La cosa più importante è crederci veramente e farlo fino in fondo. Non è stato facile, dietro ci sono tanti sacrifici che non si possono spiegare. Tutto ciò che semini con cuore poi, con il tempo, lo raccoglierai - dichiara Raissa Fraglica -. Ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata e l’ho fatto anche con il contributo di ciascuno di voi”.

L’invito rivolto a tutti, poi, è quello di credere fino in fondo nei propri sogni senza permettere a niente e nessuno di ostacolare il proprio cammino. Le difficoltà, secondo Raissa, non devono in alcun modo rappresentare un impedimento bensì un’occasione per rafforzare le proprie capacità. Un vincitore, infatti, è un sognatore che non si è mai arreso.

“Credete in voi, ascoltate sempre il vostro cuore e non rinunciate ai sogni per nessun motivo al mondo - afferma -. La vita è fatta di sogni e senza questi non siamo niente. Credeteci fino alla fine”.