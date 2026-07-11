La Nuova Città di Gela pesca dalla Serie A2: arriva la schiacciatrice Badalamenti

Il club rilancia le proprie elevate ambizioni con un innesto di qualità reduce da diverse esperienze tra Serie B e Serie A2.

Gela. Colpo di grande talento e affidabilità per la Nuova Città di Gela, che accoglie in giallorosso la schiacciatrice classe ‘02 Gaia Badalamenti. Il club rilancia le proprie elevate ambizioni con un innesto di qualità reduce da diverse esperienze tra Serie B e Serie A2.

“Sono rimasta molto contenta di ricevere la chiamata dalla Società. Massimo mi ha fatto subito capire il livello dell'organizzazione dietro questo progetto, motivo per il quale in due giorni ho firmato. So che c'è un pubblico molto caloroso e io non vedo l'ora di conoscerlo perché è una cosa che mi carica tanto durante le partite, ne sono davvero contenta, come anche di ritrovare vecchie amiche - dichiara l’atleta ai microfoni del club -. Mi aspetto una stagione difficile, tosta. Siamo un gruppo abbastanza giovane nel quale credo di essere una delle più ‘esperte’, spero portare un po' del mio bagaglio d'esperienza e di prendere altrettanto dalle mie nuove compagne. Mi sono piaciute le dichiarazioni dell'allenatore sugli allenamenti doppi, siamo delle professioniste e fare questo come lavoro ci consentirà di concentrarci tanto. Dobbiamo lavorare tanto e trovare prima possibile i meccanismi di squadra e d'intesa anche fuori dal campo perché questo farà divertire noi e nostro pubblico, raggiungendo gli obiettivi prefissati. Sono carichissima e non vedo l'ora di conoscere tutti”.