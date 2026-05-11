Serie D, retrocedono Messina e Acireale: Nissa e Reggina superano il primo turno playoff

Non deludono le aspettative Ragusa e Vibonese, che davanti ai propri tifosi si assicurano la salvezza.

Gela. Seconda retrocessione consecutiva per il Messina, che nel giro di due stagioni passa dalla Serie C all’Eccellenza. Un verdetto clamoroso che sorride, invece, al Ragusa, che difende lo 0-0 per 120 minuti e si assicura la salvezza. Saluta la Serie D anche l’Acireale, ko al Razza di Vibo Valentia. Alla Vibonese basta la rete al 10’ di Carnevale.

Il primo turno dei playoff, invece, sorride a Nissa e Reggina, che mandano ko Gelbison e Athletic Palermo e accedono alla fase successiva. 4-0 il risultato maturato al Tomaselli in favore dei biancoscudati. Le firme sono di Terranova, De Felice, Rapisarda e Kragl. I calabresi, invece, superano di misura i nerorosa nel segno di Di Grazia.