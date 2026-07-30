Ecoplast, raffica di riconferme: si riparte da Palmeri, Caci, Simanella e Palmieri
Ufficiale il prolungamento del contratto dei quattro atleti, elementi imprescindibili dello scacchiere rossonero della passata stagione e fondamentali ai fini del salto di categoria.
Gela. L’Ecoplast Volley getta le basi per il futuro partendo dalle riconferme. Proseguiranno la loro avventura alla corte locale Gabriele Palmeri, Sandro Caci, Andrea Simanella e Gaetano Palmieri. Ufficiale il prolungamento del contratto dei quattro atleti, elementi imprescindibili dello scacchiere rossonero della passata stagione e fondamentali ai fini del salto di categoria.
Panchina affidata, invece, a Nicola Ferro, tecnico navigato ex Volo Palermo - squadra che ha guidato per ben tredici stagioni - che vanta esperienze anche in Serie A. Sarà lui il condottiero dell’Ecoplast in vista della prossima stagione, che vedrà i gelesi ai nastri di partenza del campionato di Serie B.
Locali inseriti all’interno del girone H. Composto da tredici squadre, il raggruppamento vede la presenza di due squadre calabresi, ovvero Pallavolo Milani e CUS Unical.