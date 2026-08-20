Cinisello Balsamo, dramma per una famiglia gelese: la casa distrutta da un rogo
L'ente comunale lombardo ha avviato le verifiche tecniche e ci saranno approfondimenti sulle cause del devastante rogo. E' stata avviata una raccolta fondi
Cinisello Balsamo. Un rogo ha distrutto la loro abitazione e quelle attigue, in una corte di Cinesello Balsamo, in provincia di Milano. Un'intera famiglia gelese, che ormai vive stabilmente nella provincia meneghina, ha dovuto lasciare l'immobile, irrimediabilmente compromesso. Rocco Di Caro, la moglie e i tre figli, attualmente, vengono ospitati in una struttura alberghiera. L'ente comunale lombardo ha avviato le verifiche tecniche e ci saranno approfondimenti sulle cause del devastante rogo. Per dare un supporto alla famiglia Di Caro, è stata avviata una raccolta fondi, accessibile al seguente link. https://gofund.me/f268e73e5