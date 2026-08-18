Servizio rifiuti, altri cambiamenti nella governance interna: nuovo dec per tutti i Comuni della Srr

L'ingegnere, adesso con oneri gestionali e manageriali, non può più ricoprire l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto per tutti i Comuni della Srr, compreso quello di Gela

Gela. Gli effetti dell'inchiesta che ipotizza un presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo, con il relativo azzeramento dell'ex vertice di Impianti Srr, la società in house del ciclo territoriale, ha già da diverse settimane generato variazioni nella governance interna. L'ex manager della società, l'ingegnere Giovanna Picone, indagata nell'inchiesta, è stata revocata e il suo posto, su decisione del cda aziendale, lo ha preso l'ingegnere Grazia Cosentino, già dipendente di Impianti Srr. Proprio la nomina di Cosentino a guida dell'in house, avallata dal commissario Marco Valenza, scelto dal gip del tribunale di Caltanissetta, porta a un altro assestamento. L'ingegnere, adesso con oneri gestionali e manageriali, non può più ricoprire l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto per tutti i Comuni della Srr, compreso quello di Gela. Il ruolo passa così, su disposizione dello stesso manager, a un altro dipendente, Salvatore Federico, che negli ultimi tre anni ha operato come assistente del responsabile del servizio, ovvero lo stesso ingegnere Cosentino. Stando al provvedimento che ratifica il passaggio di consegne per tutti i Comuni, Federico ha “dimostrato competenze” che giustificano l'avvicendamento. Mentre il cda della Srr4, società che controlla direttamente Impianti Srr, ha appena formalizzato l'ingresso del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, per il servizio rifiuti sono ancora tanti i punti da sviluppare nell'arco di un breve periodo: non solo su un fronte di qualità delle attività ma soprattutto per i prossimi passi da muovere, data l'esigenza di una gara d'appalto, necessaria per superare il sistema in house difficilmente giustificabile con le nuove norme in materia. Sono tutte scelte che dovranno affrontare i sindaci della Srr e l'attuale guida di Impianti Srr.