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Vigilante minacciato con un coltello durante il carnevale di Acireale, accuse a giovane gelese

L'attività degli inquirenti è andata avanti nei mesi e la procura etnea ha adesso chiuso le indagini, in attesa di ulteriori sviluppi. Il coltello venne successivamente ritrovato

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
18 agosto 2026 15:30
Vigilante minacciato con un coltello durante il carnevale di Acireale, accuse a giovane gelese -
Gela
Cronaca
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Gela. Per superare uno dei varchi predisposto durante i festeggiamenti del carnevale, ad Acireale, lo scorso febbraio, avrebbe minacciato un vigilante, impugnando un coltello. I pm della procura di Catania hanno chiuso le indagini nei confronti di un giovane gelese, poco più che maggiorenne. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a estrarre da un marsupio la lama per fare in modo che il vigilante lo facesse passare, nonostante il divieto. Il giovane, che è rappresentato dall'avvocato Rocco Cutini, avrebbe fatto parte di una comitiva di almeno una decina di persone. L'attività degli inquirenti è andata avanti nei mesi e la procura etnea ha adesso chiuso le indagini, in attesa di ulteriori sviluppi. Il coltello venne successivamente ritrovato.

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