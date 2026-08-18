Vigilante minacciato con un coltello durante il carnevale di Acireale, accuse a giovane gelese

L'attività degli inquirenti è andata avanti nei mesi e la procura etnea ha adesso chiuso le indagini, in attesa di ulteriori sviluppi. Il coltello venne successivamente ritrovato

Gela. Per superare uno dei varchi predisposto durante i festeggiamenti del carnevale, ad Acireale, lo scorso febbraio, avrebbe minacciato un vigilante, impugnando un coltello. I pm della procura di Catania hanno chiuso le indagini nei confronti di un giovane gelese, poco più che maggiorenne. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a estrarre da un marsupio la lama per fare in modo che il vigilante lo facesse passare, nonostante il divieto. Il giovane, che è rappresentato dall'avvocato Rocco Cutini, avrebbe fatto parte di una comitiva di almeno una decina di persone. L'attività degli inquirenti è andata avanti nei mesi e la procura etnea ha adesso chiuso le indagini, in attesa di ulteriori sviluppi. Il coltello venne successivamente ritrovato.