Vecchie auto incendiate in campagna, trasporti irregolari e rifiuti pericolosi: dieci padroncini indagati

Fra le accuse mosse, incendio, ricettazione e furto. Le indagini sono state chiuse

Gela. Le ipotesi di reato contestate si legano a un'attività investigativa andata avanti fino allo scorso anno. Per gli inquirenti, almeno dieci padroncini locali, impegnati nel trasporto di ferro, avrebbero sistematicamente violato le norme in materia. Secondo i pm della procura e i poliziotti, c'era addirittura chi dava alle fiamme le carcasse di automobili, in aree rurali, per poi trasferirle in alcune rimesse e centri della zona. Le indagini sono state chiuse. Fra le accuse mosse, incendio, ricettazione e furto, così come la violazione della disciplina ambientale. Alcuni mezzi sarebbero stati sottratti ai proprietari. Tra i padroncini, non tutti sarebbero stati in possesso di regolari autorizzazioni per il trasporto di rifiuti pericolosi, che spesso finivano anche a Niscemi. In uno dei centri sotto verifica, sarebbero stati raccolti veicoli fuori uso, in mancanza delle certificazioni previste.