Impianti Srr, ombre su incarichi e pagamenti: fari puntati su 130 mila euro in più per ex manager

Negli uffici di Impianti Srr, società del ciclo rifiuti, con l'avvento del commissario giudiziale, gli accertamenti non mancano

Gela. L'indagine sul presunto traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo, condotta dai carabinieri e dai pm della Dda di Caltanissetta, va avanti, anche dopo le misure eseguite negli scorsi mesi e riviste in sede di riesame, almeno per quanto riguarda le posizioni principali, quelle dell'ex management di Impianti Srr e dei tecnici di riferimento. Non mancano i risvolti in un'inchiesta molto complessa che ipotizza un danno ambientale e una serie di violazioni delle norme in materia. Con l'avvento del commissario giudiziale Marco Valenza, nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta in seguito al sequestro di Impianti Srr, società che gestisce la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti, non sono mancati gli approfondimenti e le verifiche, pure sui conti della società. In settimana, il gip del tribunale nisseno Graziella Luparello ha autorizzato lo sblocco delle somme richieste da indagati, nei cui riguardi erano state stoppate le liquidazioni. Si tratta di somme per stipendi e attività in favore di Impianti Srr. Il commissario Valenza, al momento del suo insediamento, aveva disposto di non procedere al pagamento proprio perché i destinatari erano stati sottoposti a misura. Secondo il giudice, ci sono le condizioni per lo sblocco ma solo su alcune posizioni. Saranno infatti necessarie verifiche – tali da non aver permesso al momento il via libera alla liquidazione – per la prima tranche di pagamenti richiesti da uno degli indagati, l'ingegnere Salvatore Parlatore (inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari e poi rimesso in libertà da una pronuncia del riesame). Il professionista, direttore tecnico di una società con sede in provincia di Palermo, si è occupato del progetto di fattibilità tecnica economica per l'ampliamento della discarica, con la realizzazione della nuova vasca F (rientrante nella programmazione regionale Fsc per quasi dodici milioni di euro). L'incarico alla società fu formalizzato durante la gestione dell'ex manager di Impianti Srr, Giovanna Picone, revocata in seguito all'indagine nella quale è coinvolta. Il totale è di circa 80 mila euro. Secondo il commissario Valenza, quella procedura di affidamento è da valutare con molta attenzione, presentando “numerosi profili di criticità”. Sembra addirittura che dalla Regione abbiano fatto sapere che la competenza sulla progettazione spetterebbe proprio agli uffici regionali e non a Impianti Srr. Parlatore, per diversi anni, prima della vicenda dell'affidamento della progettazione di fattibilità attraverso una società esterna, prestò la propria attività per conto di Impianti Srr, svolgendo pure le funzioni di responsabile tecnico della discarica Timpazzo. Negli uffici di Impianti Srr, proprio con l'avvento del commissario giudiziale, gli accertamenti non mancano. Valenza, già settimane fa, ha diffidato l'ex manager Picone, ritenendo che nel tempo si sia corrisposta somme ben superiori a quelle che erano state disposte con la sua nomina a manager, confermata lo scorso anno dal cda della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti e controlla direttamente Impianti Srr. Quella conferma dell'ingegnere Picone venne fortemente contestata dal sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, nelle scorse settimane cooptato nel consiglio d'amministrazione. Dai dati elaborati nelle verifiche del commissario giudiziale, pare che l'ex manager Picone si sia attribuita almeno 130 mila euro in più. L'ingegnere, che per anni ha guidato Impianti Srr, diventando una delle figure centrali del ciclo rifiuti territoriale, avrebbe fornito una propria versione che però non convince per nulla il commissario. Valenza ha dato comunicazione al gip, anche sulla vicenda delle spettanze dell'ex amministratore di Impianti Srr. A questo punto, non è da escludere un'eventuale azione per il recupero delle somme, proprio nei riguardi dell'ingegnere Picone.