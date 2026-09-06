Quotidiano di Gela

Lungomare, turista colto da malore durante Palliantino: trasferito in ospedale

È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti

A cura di Redazione Redazione
06 settembre 2026 13:25
Lungomare, turista colto da malore durante Palliantino: trasferito in ospedale -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Un turista è stato colto da un malore, questa mattina sul lungomare Federico II di Svevia. Stava assistendo alla prima giornata del tradizionale Palliantino, quando, colto appunto da malore, è caduto a terra, sbattendo la testa, nella zona antistante la spiaggia. È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela