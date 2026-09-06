Lungomare, turista colto da malore durante Palliantino: trasferito in ospedale

È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti

Gela. Un turista è stato colto da un malore, questa mattina sul lungomare Federico II di Svevia. Stava assistendo alla prima giornata del tradizionale Palliantino, quando, colto appunto da malore, è caduto a terra, sbattendo la testa, nella zona antistante la spiaggia. È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti.