Lungomare, turista colto da malore durante Palliantino: trasferito in ospedale
È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti
A cura di Redazione
06 settembre 2026 13:25
Gela. Un turista è stato colto da un malore, questa mattina sul lungomare Federico II di Svevia. Stava assistendo alla prima giornata del tradizionale Palliantino, quando, colto appunto da malore, è caduto a terra, sbattendo la testa, nella zona antistante la spiaggia. È stato soccorso da un'ambulanza Procivis e trasferito in ospedale per accertamenti.