Sambiase-Gela 2-1, Haberkon e Grisley mandano ko i biancazzurri

Sambiase e Gela protagoniste nella prima giornata della nuova stagione di Serie D.

Gela. Il Gela scivola sul campo del Sambiase. Haberkon e Grisley - in gol al 36' e all'87' - stendono per 2-1 i biancazzurri, a segno al 75' su rigore con Vogiatzis. Un'altra nota negativa riguarda Aperi, che al 14' del primo tempo ha abbandonato il campo per un infortunio. Inizia male, dunque, la nuova avventura in Serie D del Gela. Domenica prossima, gli uomini di Comandatore riceveranno il CastrumFavara.

Il tabellino

Sambiase: Giuliani, Bruno, De Luca, Frasson, Magnelli, Waller, Diogo, Gualtieri, Furiato, Haberkon, Brandalisse. A disposizione: Pallone, Brejnak, Foniciello, D’Auria, Grisley, Sueva, Cosmano, Perri, Della Salandra. Allenatore: Tony Lio.

Gela: Colace, Nardo, Camilleri (56' Scuderi), Giuliano, Ferrigno, Ceesay (85' Di Stefano), Vogiatzis, Cissokho (50' Lanza), Aperi (14' Nardella), Tuccio (60' Rozzi), Nanapere. A disposizione: Canino, Tuvé, Ferrigno, Migliorisi. Allenatore: Fabio Comandatore.

Reti: 36' Haberkon, 75' Vogiatzis, 87' Grisley.

La cronaca

Termina la sfida a Lamezia Terme. Il Sambiase supera il Gela per 2-1 nel segno di Haberkon e Grisley.

93' - Ci prova ancora il Sambiase, stavolta con Cosmano. L'esecuzione non è perfetta.

92' - Sueva cerca il gol del 3-1 ma la sua conclusione sibila accanto al secondo palo.

90' - L'arbitro assegna sei minuti di recupero.

87' - 2-1 Sambiase. Grisley riporta avanti i locali quando mancano tre minuti al novantesimo.

85' - Ultimo cambio per il Gela: Di Stefano prende il posto di Ceesay.

81' - Stop al volo di Diogo Fortunato e conclusione al volo che esce di poco.

75' - 1-1 Gela. Giuliani intuisce ma non basta: Vogiatzis riporta in parità l'incontro.

73' - Nardella viene atterrato in area: calcio di rigore per il Gela.

68' - Altro cooling break per i protagonisti della sfida.

64' - A tu per tu con Colace, Sueva cerca di beffare l'estremo difensore argentino con una finta. Colace, però, non cade nel tranello e ingloba il pallone.

62' - Traversone di Lanza e incornata di Giuliano. La sua conclusione termina di pochissimo a lato.

60' - Altro cambio in casa Gela: Rozzi sostituisce Tuccio.

56' - Lascia il campo anche Camilleri: al suo posto Scuderi.

54' - Haberkon interviene in netto ritardo su Giuliano e viene ammonito da Carpentiere.

50' - Altro cambio in casa Gela: Lanza prende il posto di Cissokho.

46' - Ricomincia la gara.

Fine primo tempo: locali avanti di un gol grazie ad Haberkon.

43' - Altro giallo per i biancazzurri: ammonito anche Tuccio.

41' - Discesa in area di Ferrigno. Giuliani evita il gol del pareggio con un grande intervento.

36' - Sambiase avanti nel punteggio: Cissokho perde un pallone sanguinoso a ridosso dell'area di rigore, Haberkon viene servito e trafigge Colace con un sinistro a incrociare.

28' - Nardella vede la porta e ci prova, ma la sua conclusione termina comodamente tra i guantoni di Giuliani.

24' - Cooling break al "D'Ippolito" per i ventidue giocatori in campo.

14' - Tegola in casa Gela: non ce la fa Aperi. Dentro al suo posto Nardella.

12' - Problemi per Aperi, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo.

8' - Primo provvedimento dell'arbitro: ammonito Ceesay.

1' - Inizia alle 17:05 la sfida di Lamezia Terme.