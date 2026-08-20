Quotidiano di Gela

Sono passati trent'anni dal diploma, di nuovo insieme le studentesse della VA programmatori Itc

A trent'anni dal diploma

A cura di Redazione Redazione
20 agosto 2026 08:31
Sono passati trent'anni dal diploma, di nuovo insieme le studentesse della VA programmatori Itc -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. A trent'anni dal diploma, le studentesse della VA programmatori dell'istituto tecnico commerciale si sono riviste per una serata all'insegna dei ricordi e di ciò che fu la loro esperienza tra i banchi, rimasta indelebile. All'appello hanno risposto Elena Tallarita, Graziana Pizzardi, Anna Tomasi, Lucia Cassarino, Irene Antonuccio, Laura Catalano, Sonia Iozzia, Laura Messina, Daria Castellino e Daniela Cafà.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela