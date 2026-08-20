Sono passati trent'anni dal diploma, di nuovo insieme le studentesse della VA programmatori Itc
A trent'anni dal diploma
A cura di Redazione
20 agosto 2026 08:31
Gela. A trent'anni dal diploma, le studentesse della VA programmatori dell'istituto tecnico commerciale si sono riviste per una serata all'insegna dei ricordi e di ciò che fu la loro esperienza tra i banchi, rimasta indelebile. All'appello hanno risposto Elena Tallarita, Graziana Pizzardi, Anna Tomasi, Lucia Cassarino, Irene Antonuccio, Laura Catalano, Sonia Iozzia, Laura Messina, Daria Castellino e Daniela Cafà.