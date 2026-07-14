Skeet, buona la prima prova internazionale per Alberto Maganuco

Una prova più che positiva per Maganuco, considerato soprattutto che si è trattato della sua prima esperienza di caratura internazionale.

Gela. Alberto Maganuco porta in alto il nome di Gela. In occasione della Green Cup di Todi, a cui è stato convocato per rappresentare la nazionale italiana, l’atleta gelese ha sciorinato un’ottima prestazione agguantando la fase finale senza sfigurare dinanzi a tiratori provenienti da tutto il mondo.

Dopo un weekend di altissima intensità, Maganuco ha concluso la competizione al quinto posto in graduatoria mancando per poco il podio. Nelle qualificazioni ha chiuso con 117/125, mentre in finale ha totalizzato un punteggio complessivo di 19/23.

Una prova più che positiva per Maganuco, considerato soprattutto che si è trattato della sua prima esperienza di caratura internazionale.