Nuova Città di Gela, ufficiale l’arrivo di Giorgia Di Marzo

Schiacciatrice classe ‘05, si appresta a vivere la prima esperienza in Serie B2 della sua carriera.

Gela. Giorgia Di Marzo è una nuova giocatrice della Nuova Città di Gela. Schiacciatrice classe ‘05, si appresta a vivere la prima esperienza in Serie B2 della sua carriera dopo diversi anni consecutivi di Serie C tra Sabaudia Pallavolo e Priverno Volley.

“Ricevere questa chiamata è stata una grande emozione perchè è arrivata in un momento particolare della mia vita: ho dovuto fare i conti con due infortuni nel corso della scorsa stagione che ho dovuto terminare prima del previsto. Mi ritengo una persona molto ambiziosa nella vita e sentivo già da un po' la necessità di confrontarmi con livelli di pallavolo più alti e ambienti stimolanti che potessero rendermi una giocatrice migliore. Questa è esattamente la prospettiva che ho trovato a Gela - afferma l’atleta ai microfoni del club -. In passato, nell'ambiente pallavolistico, ho già provato la sensazione di non avere il coraggio di fare certe scelte, e non volevo assolutamente farmi sfuggire un'opportunità del genere per la seconda volta. Avere ora questa possibilità di mettermi in discussione in un contesto con grandi obiettivi, uno staff serio e completo e atlete che si sono confrontate anche con le massime categorie è per me un onore, sotto ogni punto di vista una scelta che non avrei mai potuto rifiutare. Sarà, tra l'altro, la mia prima esperienza così lontana da casa e sarà tutto nuovo per me. Sono pronta a raccogliere tutto ciò che questa stagione potrà darmi e a imparare il più possibile. Farò di tutto per dare il mio contributo alla squadra e vivere una stagione da protagonisti”.