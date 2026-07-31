Il Foot Volley conquista Gela: grande successo per la prima edizione del torneo

Un weekend di festa e divertimento che ha visto trionfare la formazione composta da Alessandro Susino, Emanuele Pizzardi, Gabriel Maniscalco e Piero Tomaino, con quest’ultimo che si è anche aggiudicato il premio di miglior giocatore del torneo.

Gela. Il primo torneo di Foot Volley organizzato a Gela si è rivelato un vero e proprio successo. Organizzato da Giovanni Bessio, Andrea Ferrigno - nuovo difensore del Gela Calcio - e Antonio Scicolone, l’evento ha visto la partecipazione di dieci squadre divise in due raggruppamenti.

Un weekend di festa e divertimento che ha visto trionfare la formazione composta da Alessandro Susino, Emanuele Pizzardi, Gabriel Maniscalco e Piero Tomaino, con quest’ultimo che si è anche aggiudicato il premio di miglior giocatore del torneo. Francesco Di Natale e Matteo e Salvo Fava, invece, hanno conquistato la medaglia d’argento, seguiti poi da Salvo Cascino, Giuseppe Peretti, Andrea Pausata e Alessio Pavlencu, questi ultimi due attualmente in ritiro con la prima squadra del Gela Calcio.

Le doti tecniche dei protagonisti del torneo hanno fatto divertire la grande cerchia di pubblico che ha accompagnato la competizione. L’obiettivo, come dichiarano gli organizzatori, è quello di organizzare tanti altri eventi di questo tipo, con l’entusiasmo e la sana competizione al centro di tutto.

“Abbiamo molte idee per il futuro e non vediamo l’ora di cimentarci, vista anche la buona riuscita degli eventi organizzati - dichiara Giovanni Bessio -. Ci teniamo a ringraziare tutte le attività che contribuiscono al successo di queste iniziative”.