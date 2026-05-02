Ecorigen irriconoscibile, troppo Melilli al PalaLivatino: sfuma l’obiettivo playoff
Dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni, un’evanescente Ecorigen Nuova Città di Gela perde al cospetto del Melilli, che centra la qualificazione ai playoff a discapito delle giallorosse.
Gela. Buio pesto al PalaLivatino. Dinanzi ad un pubblico delle grandi occasioni, un’evanescente Ecorigen Nuova Città di Gela perde al cospetto del Melilli, che centra la qualificazione ai playoff a discapito delle giallorosse. 3-1 il risultato finale in favore della formazione ospite, che negli ultimi due parziali sovrasta nettamente le locali sotto ogni aspetto. 22-25, 25-15, 13-25 e 17-25 i punteggi dei quattro set che hanno visto festeggiare il Melilli.
Prestazione a dir poco opaca da parte delle ragazze di Messana, che subiscono per l’intera durata della sfida le scorribande aretusee. Così facendo, l’Ecorigen chiude aritmeticamente alla quarta posizione il proprio campionato, alle spalle di Orlandina, Volley Valley e Melilli.