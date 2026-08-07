Gela Basket, Cipolla: “Ci aspetta un’annata esaltante. Sarà una bella vetrina per tutta la città”

Negli ultimi giorni è uscito il calendario ufficiale: i biancazzurri daranno il via alla propria prima esperienza in B fra le mura del PalaLivatino, in occasione del match contro il Rende.

Gela. A circa dieci giorni dall’inizio del ritiro, in casa Gela Basket è stato da poco ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Al via tra poco meno di due mesi, il torneo vedrà per la prima volta protagonisti i biancazzurri, al cospetto del Rende, domenica 27 settembre.

L’esordio ufficiale non poteva non disputarsi fra le mura di quel PalaLivatino che ha trascinato il club di Fabio Cipolla verso la prestigiosa competizione di caratura nazionale. L’ultima giornata, che si disputerà intorno all’11 aprile, vedrà all’opera i biancazzurri nella tana iblea della Virtus Ragusa. La trasferta alle porte di Roma, invece, si giocherà a metà novembre, in casa del Sora.

“Esordiremo in B Interregionale contro il Rende. È un calendario interessante che ci vedrà affrontare diverse squadre campane nel giro di poco tempo - dichiara ai nostri microfoni Fabio Cipolla, presidente del Gela Basket -. Ci aspetta un’annata esaltante che ci darà l’opportunità di misurarci contro società che hanno disputato campionati di un certo spessore. Sarà una bella vetrina per tutta Gela”.

Ormai fermo sul mercato, il Gela Basket ritiene al completo la propria rosa pur rimanendo vigile nel caso in cui dovesse presentarsi qualche opportunità.

Le ultime mosse sono le riconferme di Luka Todorović, ala montenegrina in biancazzurro per la terza stagione consecutiva, e dei tre under Vincenzo Bernardo, Giorgio Scifo e Antonio Farruggia, pronti a fare nuovamente parte del roster locale in vista del prossimo campionato di Serie B. Un chiaro segnale di continuità da parte del Gela Basket, che già lo scorso 10 luglio aveva riconfermato Vincenzo Provenzani.

“La squadra è già completa, il roster è formato da dieci giocatori senior, tra le due riconferme e gli otto nuovi innesti. A loro verranno aggregati diversi under per completare la rosa - prosegue il massimo dirigente biancazzurro -. Rimaniamo attenti al mercato. A gennaio valuteremo se ci sarà qualche ritocco da fare, ma al momento siamo al completo”.

Prenderà il via appena dopo ferragosto il ritiro precampionato, che si disputerà tra le mura biancazzurre del PalaLivatino. Una prima occasione, per Bernardo e per l’intero staff tecnico, per fare le prime valutazioni tattiche e per mettere alla prova gli atleti che avrà a disposizione nell’arco della prossima stagione. Il club locale pregusta un’annata da vivere con entusiasmo e spensieratezza.

“Giorno 17 i ragazzi saranno in città e procederemo con le visite mediche - conclude -. Dopodiché, si inizierà a lavorare”.