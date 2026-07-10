Gela Basket, ufficiale la riconferma di Vincenzo Provenzani

Ad annunciarlo lo stesso sodalizio guidato da Fabio Cipolla attraverso un comunicato ufficiale.

Gela. Altra riconferma in casa Gela Basket: stavolta è il turno di Vincenzo Provenzani, playmaker classe ‘99 ufficialmente riconfermato dal club della cicogna biancazzurra. Ad annunciarlo lo stesso sodalizio guidato da Fabio Cipolla attraverso un comunicato ufficiale.

“Il Gela Basket comunica con grande piacere il rinnovo del contratto di Vincenzo Provenzani, che continuerà a vestire la maglia biancoazzurra anche nella prossima stagione. Arrivato in corsa lo scorso anno, il giocatore licatese ha contribuito in maniera determinante alla storica promozione in Serie B Interregionale, diventando fin da subito un pilastro della squadra sia sul parquet che nello spogliatoio - scrive il club -. Per Vincenzo la categoria non rappresenta affatto una novità, avendo alle spalle un percorso importante impreziosito da piazze storiche. La società ha fortemente voluto questa conferma per dare continuità tecnica al progetto, puntando su un atleta che ha dimostrato un legame viscerale con la piazza e una forte condivisione degli obiettivi sportivi per il prossimo campionato”.

"Ho deciso di rimanere a Gela perché credo fortemente in questa società e nel progetto tecnico che si sta costruendo. Fin dal mio arrivo mi sono sentito a casa, grazie a un ambiente caloroso e a una tifoseria che ci ha spinto oltre ogni limite - afferma Provenzani ai microfoni del club -. Giocare qui, con mio padre nel ruolo di DS, è un orgoglio ulteriore ma anche una responsabilità in più che mi stimola a dare il massimo. Non vedo l’ora di tornare in campo per sudare per questa maglia e regalare nuove gioie ai nostri tifosi nel prossimo campionato".