Nuova Città di Gela, Bonaccorso: “Vogliamo lasciare il segno e alzare ancora l’asticella”

L’Ecorigen Nuova Città di Gela preannuncia un’altra stagione da protagonista assoluta.

Gela. Nuova Città di Gela pienamente immersa nella programmazione estiva in vista della prossima stagione. Diversi gli innesti annunciati dal sodalizio giallorosso, che ha preso la forte decisione di stravolgere la rosa dello scorso anno puntando quasi esclusivamente su volti nuovi. L’unica atleta riconfermata, infatti, è Giulia De Luca, libero classe ‘01 che proseguirà il proprio percorso in giallorosso. Per il resto, la società ha già ufficializzato l’arrivo di ben otto giocatrici. Squadra ormai quasi al completo quando manca poco più di un mese all’inizio del ritiro.

“Daremo il via alla nostra stagione il 24 agosto - dichiara ai nostri microfoni Massimo Bonaccorso, direttore sportivo della Nuova Città di Gela -. La squadra è stata quasi totalmente rivoluzionata, fatta eccezione per Giulia De Luca. Abbiamo deciso di puntare solo su ragazze nuove che arriveranno in città a ridosso dell’inizio della preparazione”.

A giudicare dai nomi e dai curriculum, l’impressione è quella che la Nuova Città di Gela voglia nuovamente disputare un altro campionato da protagonista. Cambiano le giocatrici ma non le elevate ambizioni della società, che si prepara per un’altra annata da affrontare con cuore e passione. L’obiettivo rimane sempre quello di far divertire l’esigente pubblico gelese, archiviando nel più breve tempo possibile l’amarezza dovuta al mancato accesso ai playoff della passata stagione.

“Non ci piace fare campionati solo per partecipare. Vogliamo lasciare il segno e alzare l’asticella puntando a migliorare il risultato sportivo dello scorso anno - prosegue -. Stiamo facendo in modo di creare la situazione ideale sia per le ragazze che per l’intero staff tecnico. Vogliamo raggiungere risultati importanti”.

La scorso anno, la Nuova Città di Gela è riuscita nell’intento di crearsi attorno la giusta dose di entusiasmo. Il pubblico gelese è rimasto vicino ai giallorossi per tutta la durata della stagione e la società spera di poter nuovamente contare sull’apporto della propria gente. La campagna abbonamenti procede a gonfie vele e la città si sta stringendo ancora una volta attorno al club di Claudio Guarnera, che pregusta una stagione che si preannuncia entusiasmante.

“La città sta rispondendo bene, stiamo avendo un ottimo riscontro da parte dei tifosi - conclude il ds -. Si è creato un bel clima attorno alla società e cercheremo di proseguire su questa scia portando sempre più gente al palazzetto”.