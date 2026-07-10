Il Gela Basket riparte da Bernardo: ufficiale la riconferma

Un segnale di continuità da parte del club biancazzurro, che rinnova la propria fiducia nei confronti del tecnico campano dopo la promozione in Serie B Interregionale.

Gela. Ve lo avevamo anticipato lunedì e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: il Gela Basket affida nuovamente la propria panchina a Salvatore Bernardo. Un chiaro segnale di continuità da parte del club biancazzurro, che rinnova la propria fiducia nei confronti del tecnico campano dopo la promozione in Serie B Interregionale. A comunicarlo lo stesso club della cicogna attraverso un comunicato ufficiale.

“Il Gela Basket comunica di aver raggiunto un accordo con Salvatore Bernardo, che guiderà la prima squadra anche nella stagione 2026/2027, quella del debutto in Serie B Interregionale. Una conferma che rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso costruito con competenza, lavoro quotidiano e risultati. Dopo la storica promozione conquistata al termine della scorsa stagione, la società ha scelto di proseguire insieme al tecnico che ha riportato il Gela Basket in un campionato nazionale - scrive il club attraverso una nota ufficiale -. Per Salvatore Bernardo continua un cammino iniziato con l'obiettivo di continuare a consolidare il clima di entusiasmo che si è creato nell'ambiente biancazzurro. Sotto la sua guida la squadra ha costruito un'identità precisa, fatta di intensità, organizzazione e spirito di sacrificio, fino a conquistare la promozione in Serie B Interregionale al termine di una stagione vissuta sempre nelle posizioni di vertice. Il Gela Basket ripartirà, quindi, da Salvatore Bernardo per affrontare il campionato di Serie B Interregionale con entusiasmo, determinazione e la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita”.