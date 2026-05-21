Semifinale playoff, secondo atto: Gela Basket a Reggio Calabria per chiudere la serie

Tutto pronto per il secondo capitolo della semifinale playoff tra Gela Basket e Dierre Reggio Calabria, con questi ultimi che beneficeranno del fattore casa a proprio favore.

Gela. Tutto pronto per il secondo capitolo della semifinale playoff tra Gela Basket e Dierre Reggio Calabria, con questi ultimi che stavolta beneficeranno del fattore casa a proprio favore. Gara 1 ha visto sorridere i biancazzurri per 84-66 al termine di uno scontro gestito nel migliore dei modi dagli uomini di Bernardo, bravi in entrambe le fasi. I calabresi, stasera, sono chiamati a rispondere presente con l’unico obiettivo di allungare la serie e portarla al terzo round, che eventualmente si disputerà domenica al PalaLivatino.

Il primo incrocio della semifinale ha visto trionfare il collettivo. Non è usuale vedere cinque giocatori in doppia cifra e questo evidenzia quanta qualità sia presente all’interno del roster gelese, che quest’anno sembra essere in grado di tenere testa a qualsiasi avversario. Serviranno carattere e personalità per dire la propria al PalaPentimele sotto agli occhi di un pubblico caldo e affamato, con un posto in finale da mettere definitivamente in cassaforte per coltivare il sogno Serie B. Gara 2 al via alle 20 di stasera.