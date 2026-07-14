Gela Basket nel vivo del mercato estivo: arriva Roberto Cernic

Incrociato più volte nel corso delle ultime stagioni, ha vestito nell’ultima stagione la divisa della Dierre Reggio Calabria.

Gela. Il Gela Basket accoglie in biancazzurro Roberto Cernic, ala italo-rumena classe ‘02. Incrociato più volte nel corso delle ultime stagioni, ha vestito nell’ultima stagione la divisa della Dierre Reggio Calabria.

La sua costanza di rendimento non è passata inosservata e ha spinto il club di Fabio Cipolla a portarlo al PalaLivatino e puntare su di lui in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Dopo Tartaglia, dunque, il club della cicogna chiude per l’arrivo di un altro rinforzo di spessore e affidabilità, reduce da un’annata chiusa con una media di 14.9 punti a partita.