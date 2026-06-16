Salvo Bianca vola in Polonia: l’atleta gelese è stato convocato per i Summer Games

Partirà insieme a lui il padre Massimo, anche lui convocato tra i tecnici nazionali.

Gela. Salvo Bianca è stato convocato per i Virtus European Summer Games. La competizione, che avrà luogo in Polonia dal 3 al 12 luglio, vedrà il talentuoso atleta gelese protagonista in quattro gare individuali e in due staffette.

Una chiamata da parte della federazione tricolore che impreziosisce ulteriormente una giovane carriera piena di riconoscimenti e prestigio per Bianca, ormai esponente dello sport gelese. Partirà insieme a lui il padre Massimo, anche lui convocato tra i tecnici nazionali.