Finali playoff, Serie B in palio: Gela Basket a Catania per il primo round

Biancazzurri di scena domani in casa dell’Alfa Catania per il primo atto della finale playoff.

Gela. Poco più di ventiquattr’ore ci dividono dal primo atto della finale playoff per il Gela Basket, ospite dell’Alfa Catania al palazzetto Leonardo Da Vinci. In palio nientemeno che il pass per il prossimo campionato di Serie B Interregionale.

I biancazzurri tornano in campo dopo nove giorni di sosta. La chiusura anticipata della serie contro la Dierre, archiviata già in gara 2 a Reggio Calabria, ha regalato a coach Bernardo e al suo staff tutto il tempo necessario per preparare l'appuntamento di domani nei minimi dettagli.

“L’emozione è tanta e le ambizioni sono importanti. Siamo arrivati nella fase più calda dell’anno con la condizione mentale giusta - dichiara ai microfoni del club Totò Bernardo -. Ora ci dobbiamo solo divertire come abbiamo fatto a Reggio Calabria. Solo così possiamo raccogliere quanto di buono seminato nell’arco di questa stagione per certi versi clamorosa”.

“La prima sensazione è di gioia, giocarsi una finale è sempre bellissimo - afferma il team manager Dario Provenzani -. Abbiamo fiducia e convinzione nei nostri mezzi con la consapevolezza che affronteremo una squadra forte come noi e ben allenata”.

I precedenti tra le due squadre sorridono a entrambe: nel girone d’andata, a fare la voce grossa al PalaLivatino è stata l’Alfa Catania. La seconda metà del campionato, invece, ha visto prevalere a domicilio il Gela Basket. Un round a testa che sulla carta rende l’incontro ancor più emozionante. Del resto, i playoff sono un campionato a parte, e le due formazioni lo hanno dimostrato dominando quarti e semifinali con quattro vittorie in altrettante gare.

“Ci servirà alzare i nostri soliti muri in difesa - dice Giovanni Di Buono, direttore sportivo biancazzurro -. Dovremo cercare di limitare l’importante potenziale offensivo dell’Alfa Catania”.

Un traguardo ambito e desiderato per le due squadre coinvolte. Il Gela Basket può finalmente giocarsi la finale playoff dopo due eliminazioni consecutive in semifinale. L'Alfa Catania, invece, vuole cancellare il dolore della finale di Conference persa lo scorso anno all'ultima occasione disponibile. Grande voglia di riscatto per le squadre protagoniste domani al palazzetto Leonardo Da Vinci e mercoledì al PalaLivatino. A fare da teatro per l’eventuale bella sarà la tana etnea.

“Io credo che in finale salti il vantaggio del fattore campo così come saltano i pronostici. Loro sono alla terza finale consecutiva, è chiaro che vorranno provare a portare a casa quel titolo che inseguono da tre anni - prosegue Bernardo -. Noi siamo alla nostra prima volta, storicamente non ci siamo mai riusciti. Abbiamo dato il via alla stagione con l’ambizione di arrivare fino in fondo e siamo riusciti nell’intento”.

Aggiudicarsi gara 1 significa indirizzare la serie sui propri binari, e il Gela Basket sa bene che vincere a Catania vorrebbe dire avere poi il matchpoint tra le mura amiche. Una stagione intera di emozioni, sacrifici e gioie condensata in due o tre partite. Gela Basket chiamato a coltivare il sogno e crederci fino in fondo.