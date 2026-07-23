Gela Basket, colpo in cabina di regia: arriva il classe ‘08 Samuele Monaco

Si tratta della prima esperienza in B Interregionale per il giovanissimo atleta classe 2008, pescato dalla Demones Basket Ozieri.

Gela. Colpo in prospettiva per il Gela Basket, che si assicura il playmaker sardo Samuele Monaco. Si tratta della prima esperienza in B Interregionale per il giovanissimo atleta classe 2008, pescato dalla Demones Basket Ozieri. A comunicare il suo arrivo lo stesso club della cicogna biancazzurra tramite un comunicato ufficiale.

“Il Gela Basket guarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva assoluta nel reparto guardie. La società comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Monaco, playmaker sardo di 184 centimetri nato l'8 febbraio 2008. Un'operazione che si inserisce perfettamente nella filosofia del club, determinato ad affiancare ad atleti di esperienza elementi giovani ma già pronti per palcoscenici importanti. Mosse le prime battute tra la Liguria e il Santa Croce Olbia, Monaco si mette in luce a livello giovanile fino alla chiamata nella Rappresentativa della Sardegna, con cui nel maggio 2024 conquista uno storico oro ai Giochi delle Isole in Corsica, superando in finale le Canarie - scrive il club -. Nel dicembre 2024 passa alla Demones Basket Ozieri in Divisione Regionale 1, conquistando subito spazio e responsabilità nelle rotazioni. La definitiva consacrazione arriva nella stagione 2025/2026 nel campionato di Serie C, sempre con la canotta dei diavoli sardi. Monaco mette a referto 23 presenze e 181 punti complessivi, con una media di 7.9, mettendosi in mostra per visione di gioco, rapidità di esecuzione e maturità nella gestione dei possessi”.