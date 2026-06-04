Nuova Città di Gela, ufficiale l'arrivo di Maddalena Citterio

Si tratta del secondo innesto per il sodalizio locale, che solo domenica scorsa ha ufficializzato l'arrivo dell'opposta Caterina Bellanca.

Gela. Altro colpo in entrata per la Nuova Città di Gela, che porta in giallorosso la schiacciatrice Maddalena Citterio. Si tratta del secondo innesto per il sodalizio locale, che solo domenica scorsa ha ufficializzato l'arrivo dell'opposta Caterina Bellanca. Nel suo curriculum, Citterio vanta due stagioni in A2 e due stagioni in B1. Il club caro a Claudio Guarnera si assicura un colpo di grande qualità ed esperienza.

"Sono molto contenta di poter far parte di questo ambizioso progetto. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere le nuove compagne, staff e tifosi - dichiara ai microfoni del club -. Sono molto emozionata e soprattutto grintosa nell’affrontare questa nuova stagione".