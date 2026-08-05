Al via la Corsa del Primo Pari: sport e tradizione tra le vie di Butera

Le vie buteresi si preparano ad accogliere il 1º Trofeo Città di Butera, che vedrà protagonisti oltre 200 atleti tra senior e giovani podisti dai 4 anni in su.

Butera. Oltre duecento atleti sono pronti per gareggiare tra le storiche vie buteresi. La città si prepara ad accogliere la Corsa del Primo Pari, il 1º Trofeo Città di Butera. Una manifestazione che unisce competizione e festa e volta a valorizzare il territorio con l’intento di ritagliarsi un posto nel calendario podistico regionale già dalla sua edizione inaugurale. Valido come 9ª Prova del Grand Prix Interprovinciale Caltanissetta-Enna, l’evento prenderà il via da piazza Dante Alighieri a partire dalle 18 di domenica 9 agosto. Con il patrocinio del comune di Butera guidato da Giovanni Zuccalà e dall’assessore allo sport Giorgia Maniaci, l’evento è stato organizzato da Salvatore Iovino, presidente dell’ASD Atletica Gela.

La gara non coinvolgerà solo atleti senior ma vedrà protagonisti anche podisti dai 4 anni in su, con batterie dedicate su distanze di 100, 200 metri e oltre. Lo scopo è quello di incentivare la pratica sportiva tra i più giovani. Si attendono oltre duecento partecipanti, anche se le iscrizioni sono ancora aperte e non esiste attualmente una cifra ufficiale. Ciò che è certo, però, è che il comprensorio sta rispondendo presente, inondando di chiamate gli organizzatori e dimostrando grande interesse per l’evento.

Tra le novità più significative di questa edizione spicca l’introduzione del Palio delle Società, un premio in denaro pensato appositamente per dare valore al lavoro di squadra e alla dedizione dei club agonistici. La classifica non terrà conto solo del numero di atleti partecipanti per ciascuna società, ma anche del loro rendimento complessivo in gara. Alla società prima classificata andranno 500 euro, alla seconda 300 euro e alla terza 200 euro.

Per quanto riguarda le premiazioni, gli organizzatori hanno voluto legare il riconoscimento sportivo all’identità del territorio. I vincitori assoluti, sia maschile che femminile, riceveranno la riproduzione simbolica della Chiave della Città di Butera, un manufatto realizzato dall’istituto professionale CIRS di Gela e consegnato personalmente dal Sindaco. Ai vincitori di categoria sarà invece riservata una pregevole pergamena antica, mentre a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo verrà consegnata la medaglia Finisher, che riproduce un’antica moneta medievale raffigurante il castello di Butera e lo stemma della famiglia Branciforte.