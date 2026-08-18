Eni Group Club, Nilde Tascone stacca il pass per il Master finale del Tennis Trophy FITP

Grazie ai risultati ottenuti durante il percorso di qualificazione, la giovanissima tennista ha conquistato l’opportunità di vivere questa importante esperienza sui campi di Roma.

Gela. Tra i protagonisti del prestigioso Master finale del circuito “Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving” c’è anche Nilde Tascone, atleta dell’Eni Group Club di Gela di grande prospettiva. Grazie ai risultati ottenuti durante il percorso di qualificazione, la giovanissima tennista ha conquistato l’opportunità di vivere questa importante esperienza sui campi di Roma. Il Master finale, in programma dal 19 al 27 agosto, si svolgerà presso i circoli Oasi di Pace e Appio Claudio Tennis Club, offrendo ai giovani partecipanti non soltanto la possibilità di confrontarsi ad alto livello, ma anche di vivere un’esperienza formativa e sportiva di grande valore. Nilde Tascone si allena sotto la guida della Maestra Nazionale Luisa Melilli e del Preparatore Atletico Gianmarco Miano, che ne accompagnano con dedizione il percorso di crescita, curandone sia gli aspetti tecnici sia quelli atletici e contribuendo alla costruzione di un’atleta sempre più completa.