Due giovani gelesi denunciati a Bronte, hanno tentato un furto in abitazione

Avrebbero tentato di entrare in una villetta ma non sarebbero riusciti a finalizzare il loro intento, allontanandosi dalla zona

Gela. Sono arrivati a Bronte, in provincia di Catania, con l'intento di rubare in un'abitazione. È questa l'accusa mossa a due giovani gelesi, identificati e denunciati, a piede libero, dai carabinieri del posto. Avrebbero tentato di entrare in una villetta ma non sarebbero riusciti a finalizzare il loro intento, allontanandosi dalla zona. I carabinieri li hanno rintracciati. Nell'automobile, a bordo della quale sono arrivati a Bronte, sono stati sequestrati un cacciavite e un coltello a serramanico. C'erano inoltre due cappellini e guanti.